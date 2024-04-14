Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" натомість допоможе позбутися цих слів-паразитів. Також підкаже, які правильні топоніми треба вживати.
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Як правильно називати міста України
Так, у шістдесят дев'ятій добірці розповімо вам, у яких ще назвах міст ви найчастіше можете робити помилки або чути їх з уст інших. При цьому подаємо правильні варіанти, які треба запам'ятати. Також нагадаємо, які міста в Україні декомунізувати, і яких помилок не припускатися під час розмови.
- Луганск – Луганськ;
- Сімфєрополь – Сімферополь;
- Кривой Рог – Кривий Ріг;
- Ніколаєв – Миколаїв;
- Вінніца – Вінниця;
- Ровно – Рівне;
- Тернополь – Тернопіль;
Також зазначимо, що 8 років тому Верховна Рада, виконуючи закон про декомунізацію, перейменувала чимало населених пунктів. Зокрема тому, що вони мали радянські назви та топоніми, пов'язані з діяльністю "червоних катів".
- Дніпропетровськ – Дніпро;
- Кіровоград – Кропивницький;
- Комсомольськ – Горішні Плавні;
- Дніпродзержинськ – Кам'янське;
- Кузнецовськ – Вараш тощо.
Але пам'ятайте: попри те, що в Україні декомунізували назви двох обласних центрів – тепер маємо Дніпро та Кропивницький – назви областей не змінили, адже вони занесені до Конституції України. А на зміну назви тієї ж Дніпропетровської області у 2019 році нардепи необхідних 300 голосів не знайшли. Як і для Кіровоградської області.