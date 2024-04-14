Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" зато поможет избавиться от этих слов-паразитов. Также подскажет, какие правильные топонимы надо употреблять.

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Как правильно называть города Украины

Так, в шестьдесят девятой подборке расскажем вам, в каких еще названиях городов вы чаще всего можете делать ошибки или слышать их из уст других. При этом подаем правильные варианты, которые надо запомнить. Также напомним, какие города в Украине декоммунизировать, и какие ошибки не допускать во время разговора.

  • Луганск – Луганськ;
  • Сімфєрополь – Сімферополь;
  • Кривой Рог – Кривий Ріг;
  • Ніколаєв – Миколаїв;
  • Вінніца – Вінниця;
  • Ровно – Рівне;
  • Тернополь – Тернопіль;

Также отметим, что 8 лет назад Верховная Рада, выполняя закон о декоммунизации, переименовала немало населенных пунктов. В частности потому, что они имели советские названия и топонимы, связанные с деятельностью "красных палачей".

  • Дніпропетровськ – Дніпро;
  • Кіровоград – Кропивницький;
  • Комсомольськ – Горішні Плавні;
  • Дніпродзержинськ – Кам'янське;
  • Кузнецовськ – Вараш тощо.

Но помните: несмотря на то, что в Украине декоммунизировали названия двух областных центров – теперь имеем "Дніпро" и "Кропивницький" – названия областей не изменили, ведь они занесены в Конституцию Украины. А на изменение названия той же Днепропетровской области в 2019 году нардепы необходимых 300 голосов не нашли. Как и для Кировоградской области.