Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" зато поможет избавиться от этих слов-паразитов. Также подскажет, какие правильные топонимы надо употреблять.

Смотрите также Закарпатщина и Луцкая область: как никогда не стоит называть регионы Украины

Как правильно называть города Украины

Так, в шестьдесят девятой подборке расскажем вам, в каких еще названиях городов вы чаще всего можете делать ошибки или слышать их из уст других. При этом подаем правильные варианты, которые надо запомнить. Также напомним, какие города в Украине декоммунизировать, и какие ошибки не допускать во время разговора.

Обратите внимание! В предыдущей подборке мы сообщали, как правильно называть крупнейшие города Украины и какая была первая столица нашего государства.

Луганск – Луганськ;

Сімфєрополь – Сімферополь;

Кривой Рог – Кривий Ріг;

Ніколаєв – Миколаїв;

Вінніца – Вінниця;

Ровно – Рівне;

Тернополь – Тернопіль;

Также отметим, что 8 лет назад Верховная Рада, выполняя закон о декоммунизации, переименовала немало населенных пунктов. В частности потому, что они имели советские названия и топонимы, связанные с деятельностью "красных палачей".

Дніпропетровськ – Дніпро;

Кіровоград – Кропивницький;

Комсомольськ – Горішні Плавні;

Дніпродзержинськ – Кам'янське;

Кузнецовськ – Вараш тощо.

Но помните: несмотря на то, что в Украине декоммунизировали названия двух областных центров – теперь имеем "Дніпро" и "Кропивницький" – названия областей не изменили, ведь они занесены в Конституцию Украины. А на изменение названия той же Днепропетровской области в 2019 году нардепы необходимых 300 голосов не нашли. Как и для Кировоградской области.

Поэтому не допускайте ошибок в названиях прекрасных и несокрушимых городов нашего государства и не искажайте их суржиковыми или недекоммунизированными названиями!