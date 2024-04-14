Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" зато поможет избавиться от этих слов-паразитов. Также подскажет, какие правильные топонимы надо употреблять.
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Как правильно называть города Украины
Так, в шестьдесят девятой подборке расскажем вам, в каких еще названиях городов вы чаще всего можете делать ошибки или слышать их из уст других. При этом подаем правильные варианты, которые надо запомнить. Также напомним, какие города в Украине декоммунизировать, и какие ошибки не допускать во время разговора.
- Луганск – Луганськ;
- Сімфєрополь – Сімферополь;
- Кривой Рог – Кривий Ріг;
- Ніколаєв – Миколаїв;
- Вінніца – Вінниця;
- Ровно – Рівне;
- Тернополь – Тернопіль;
Также отметим, что 8 лет назад Верховная Рада, выполняя закон о декоммунизации, переименовала немало населенных пунктов. В частности потому, что они имели советские названия и топонимы, связанные с деятельностью "красных палачей".
- Дніпропетровськ – Дніпро;
- Кіровоград – Кропивницький;
- Комсомольськ – Горішні Плавні;
- Дніпродзержинськ – Кам'янське;
- Кузнецовськ – Вараш тощо.
Но помните: несмотря на то, что в Украине декоммунизировали названия двух областных центров – теперь имеем "Дніпро" и "Кропивницький" – названия областей не изменили, ведь они занесены в Конституцию Украины. А на изменение названия той же Днепропетровской области в 2019 году нардепы необходимых 300 голосов не нашли. Как и для Кировоградской области.