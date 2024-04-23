Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко зазначив, що сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. І розповів, як виправити одну поширену хибу, передає Освіта 24.

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Вірно чи правильно – як українською сказати без помилки

Авраменко розповів: нещодавно побачив документ одного з українських університетів – храму науки і освіти.

Мовознавець при цьому зауважив, що його увагу в наказі привернув штамп на якому було написано: "Копія вірна".

Учитель наголосив, що це – дуже поширена помилка.

Друзі, вірно можна кохати або нести службу в армії – тобто не зраджувати. А на печатці має бути напис "Згідно з оригіналом",

– акцентував Авраменко.

І додав: так само неправильно сказати:

вірна відповідь;

вірне рішення.

І відповідь, і рішення – правильні,

– підвреслив мовознавець.



Вірно чи правильно – як сказати без помилки / скриншот відео

Та резюмував: дбаймо про те, що Україна і писала, і говорила грамотно.

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