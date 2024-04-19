Однак цього робити не варто. Зокрема тому, що наша мова – надзвичайно багато на різноманітні вислови.

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Як правильно сказати українською "оставьте меня в покое"

Так, українці не завжди знають, як правильно сказати рідною мовою фразу "оставьте меня в покое".

Натомість педагогиня та блогерка Лара Чемерис зауважила, що часто можна почути дослівний переклад "залиште мене у спокої".

При цьому наголосила: це неправильно. Залишити можна якусь річ, будинок, щось у спадок, слід за собою.

Якщо ми хочемо попросити спокою, то правильно сказати "дайте мені спокій",

– зазначила мовознавиця.

При цьому закликала говорити українською грамотно та красиво.

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