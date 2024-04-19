Однако этого делать не стоит. В частности потому, что наш язык – чрезвычайно богат на различные высказывания.

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Как правильно сказать на украинском "оставьте меня в покое"

Так, украинцы не всегда знают, как правильно сказать на родном языке фразу "оставьте меня в покое".

Но педагог и блогер Лара Чемерис заметила, что часто можно услышать дословный перевод "залиште мене у спокої".

При этом подчеркнула: это неправильно. Оставить можно какую-то вещь, дом, что-то в наследство, следует за собой.

Если мы хотим попросить покоя, то правильно сказать "дайте мені спокій",

– отметила языковед.

При этом призвала говорить на украинском грамотно и красиво.

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