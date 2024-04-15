И любуясь волшебными растениями, не забывайте называть их правильно. А Образование 24 в этом поможет.

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Как назвать "сирень" на украинском языке

Так, в парках или возле своего дома вы можете увидеть волшебную сирень (укр. "бузок"), которая уже цветет. Только не называйте ее "сірєнь".

Это суржиковое слово, которое украинцы иногда могут употреблять для обозначения густого кустарника с большими метелками светло-лиловых, фиолетовых или белых очень душистых цветов.

Также правильно называйте соответствующий цвет – "бузковий" (укр.), а не "сиреневый". Его еще можно назвать "ясно-ліловим" (укр.).

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Какие волшебные синонимы имеет слово "сирень"

В Украине также бытуют другие названия этих цветов. В частности, вы можете услышать еще такие:

боз;

буз;

біз;

без;

буздерево;

рай-дерево;

яйдерево (яйдерво);

яндерево.

Ранее мы также рассказывали, как правильно на украинском называть "пион". Об этом читайте по ссылке.