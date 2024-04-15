Та милуючись чарівними рослинами, не забувайте називати їх правильно. А Освіта 24 у цьому допоможе.

Дивіться також Як правильно назвати іриси українською

Як назвати "сірєнь" українською

Так, у парках чи біля свого будинку ви можете побачити чарівний бузок, який вже цвіте. Тільки не називайте його "сірєнь".

Це суржикове слово, яке українці іноді можуть вживати на позначення густого чагарника з великими волотями ясно-лілових, фіолетових або білих дуже запашних квітів.

Також правильно називайте відповідний колір – бузковий, а не "сірєнєвий". Його ще можна назвати ясно-ліловим.

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

Які чарівні синоніми має слово "бузок"

В Україні також побутують інші назви цих квітів. Зокрема, ви можете почути ще такі:

боз;

буз;

біз;

без;

буздерево;

рай-дерево;

яйдерево (яйдерво);

яндерево.

Раніше ми також розповідали, як правильно українською називати "піон". Про це читайте за посиланням.