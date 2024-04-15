Та милуючись чарівними рослинами, не забувайте називати їх правильно. А Освіта 24 у цьому допоможе.
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Як назвати "сірєнь" українською
Так, у парках чи біля свого будинку ви можете побачити чарівний бузок, який вже цвіте. Тільки не називайте його "сірєнь".
Це суржикове слово, яке українці іноді можуть вживати на позначення густого чагарника з великими волотями ясно-лілових, фіолетових або білих дуже запашних квітів.
Також правильно називайте відповідний колір – бузковий, а не "сірєнєвий". Його ще можна назвати ясно-ліловим.
Які чарівні синоніми має слово "бузок"
В Україні також побутують інші назви цих квітів. Зокрема, ви можете почути ще такі:
- боз;
- буз;
- біз;
- без;
- буздерево;
- рай-дерево;
- яйдерево (яйдерво);
- яндерево.
Раніше ми також розповідали, як правильно українською називати "піон". Про це читайте за посиланням.