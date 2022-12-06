Святой Николай был реальным человеком и при жизни творил много добра, особенно для бедных людей. Потому его и называют святым. Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена к Новому году.

Важно День Святого Николая 2022: когда украинцы отмечают праздник – 6 или 19 декабря

Чтобы выяснить, кто же такой Святой Николай, почему Дед Мороз не является его альтернативой и почему украинцам следует забывать о советских традициях и дарить подарки 19 декабря (6 декабря, если мы перейдем на новоюлианский календарь), 24 канал обратился за объяснением к протоиерею Православной Церкви Украины Михаилу Омеляну.

Святой Николай – от реального человека до символа семейного праздника

На фоне полномасштабной войны России против Украины вопрос о существовании в нашей жизни Святого Николая и Деда Мороза возник особенно остро. Украинцы ведь пытаются выбросить из жизни пророссийские традиции и правила.

Наши дети традиционно привыкли, что Святой Николай приносит подарки под подушку за хорошее поведение, однако иногда может презентовать и розги как напоминание о непослушании. В то же время второй – тоже щедр на подарки, однако получить их можно уже в новогоднюю ночь под елку.

Михаил Омелян объяснил, что Святитель Николай, в отличие от других персонажей, которые предлагает общество для детей – Дед Мороз или Санта Клаус, был реальным человеком . Он был архиепископом Мирликийским, родился в конце ІІІ века. За свою жизнь делал добрые и богоугодные дела:

исцелял,

возвращал к жизни людей,

спасал голодающих,

поил жаждущих,

помогал тем, кто был несправедливо осужден.

Он всегда протягивал руку помощи бедным и нуждающимся. И жил не для себя, а для людей, а поэтому служить людям – это служить Богу. Благодаря своим поступкам, он был прославлен и канонизирован церковью и уже много лет мы чтим его память,

– отметил протоиерей ПЦУ.

Когда на наших землях распространилось христианство, украинцы тоже полюбили этого святого. Поэтому каждый год в ночь на 19 декабря к детям и взрослым приходит Святой Николай. Он стал символом семейного праздника.



Святой Николай на львовской рождественской ярмарке / Фото Shutterstock

Сравнение:

Святой Николай приходит только 19 декабря, иногда – с ангелом. Он одет в ризу и корону, а подарки оставляет под подушкой.

Дед Мороз – приходит 1 января со Снегурочкой. На нем – синяя или красная шуба и подарки он кладет под елку.

Кто такой Дед Мороз и при чем здесь советчина

О новогоднем Деде Морозе люди узнали в 30-х годах прошлого столетия. Тогда советские власти проводили жестокую антирелигиозную кампанию, которая состоялась одновременно с искусственно запланированными голодоморами и репрессиями.

В ноябре 1935 года Иосиф Сталин произнес свою известную фразу: "Жить стало лучше, жить стало веселее". А уже через месяц, в декабре, его соратник и член ЦК КП(б)У Павел Постышев опубликовал в газете "Правда" статью, в которой предложил организовать для детей новогодний праздник с елкой. Через несколько дней новогоднее дерево уже стояло во всех красных уголках Союза.

Спустя еще 2 года, в 1937 году, Дед Мороз торжественно дебютировал в Кремлевском дворце. Тогда же появилась традиция массового празднования 1 января, а старый дедушка стал приносить подарки "под елку".

Если разбирать эту антирелигиозную кампанию, Дед Мороз – это вымышленный персонаж. И мы видим, что это одно из влияний советской атеистической власти на церковь. Если углубиться, то даже для украинцев Дед Мороз никогда не был положительным персонажем. Мороз – это олицетворение холода и даже зла, если вспомнить сказку "Морозко". Он был снежным, ледяным чудовищем, которое могло нанести вред людям,

– напомнил Михаил Омелян.

Поэтому, по его мнению, эта подмена была достаточно неудачная и неправильная, ведь нужно отмечать события именно реальных фигур, а не вымышленных, иллюзорных.

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"На общество это оказывает определенное негативное влияние. Оно проявляется в том, что реальность заменяют иллюзорностью. Поэтому часть людей просто не разбирается и не углубляется в то, что именно они празднуют. Очень важно, чтобы у украинского народа были именно наши традиционные религиозные праздники, а не навязанные антирелигиозными кампаниями", – добавил священник ПЦУ.



Дед Мороз и Снегурочка / Фото из соцсетей

Не подарками едиными: как стать супергероями на стороне добра

В наше время важно понять, что Дед Мороз не может быть альтернативой Святому Николаю.

Прежде всего, нужно доносить людям о реальных, конкретных поступках. То есть, какие поступки совершает Дед Мороз и что мы хотим научить детей благодаря ему? На самом деле, это будет только подмена определенных понятий, когда делаем праздник или дарим детям подарки. Но когда мы детям рассказываем о Святителе Николае, то показываем реальную фигуру и берём реальный пример с нее. В частности, дети берут пример со своих родителей,

– заметил священник.

Он также считает, что важно, чтобы родители, подражая Святому Николаю, научили своих детей нескольким пунктам, в частности:

Не подарками едиными. То есть следует объяснить, что подарки бывают не только материальными. Нужно приучать к общению, объятиям, проявлению любви, учить делать добро и наставлять на верный и праведный путь.

То есть следует объяснить, что подарки бывают не только материальными. Нужно приучать к общению, объятиям, проявлению любви, учить делать добро и наставлять на верный и праведный путь. Следует учить детей поддерживать других. Даже просто поделиться, чтобы зарядить телефон, если у тебя есть генератор, это уже пример проявления добра и любви. И мы видим, что наш украинский народ как раз сплачивается и показывает конкретные поступки.

И Михаил Омелян спросил: что мы можем сказать о Деде Морозе? Ответ очевиден. Мы можем сказать разве что о Советском Союзе.

"А когда будем рассказывать об истории праздника Святителя Николая, то он будет таким супергероем, который "воюет" на стороне добра", – добавил он.

Священник также метко подметил, что сейчас для украинских детей такими супергероями являются военнослужащие ВСУ. Поэтому малышам стоит и объяснить, что есть разные фронты. И даже дети, которые ходят в детсад или школу, могут быть супергероями на своем фронте, фронте добра.

Айфоны меняются, а любовь – на всю жизнь: как отмечать день Святого Николая

Как ни странно, первоочередная ассоциация, которая возникает у многих детей с днем Святого Николая – это получение подарков. Однако этот день имеет большее и более глубокое значение, чем просто обмен подарками.

Детям можно объяснить, что подарки бывают не только материальными. Любовь и забота гораздо больше, чем, например, подаренный айфон. Хотя я думаю, что дети здесь со мной на определенном этапе не согласились бы. Но когда они подрастают и становятся взрослыми, зрелыми, они понимают, что любовь и забота остаются на всю жизнь, а айфоны каждый год меняются.

– подметил Михаил Омелян.

Он отметил, что этот праздник – это не только о получении подарков, но и о возможности дарить что-нибудь. К примеру, можно сделать подарок своими руками для бабушек и дедушек, родителей, военных, детей-сирот. А еще проявлять любовь и заботу можно не только на день Святого Николая, но и в течение года.

Но если семья хочет по-настоящему отпраздновать праздник так, как жил Святитель, то дети будут понимать, что не только от родителей получают подарок, но и могут сами кому-то частицу тепла передать. В эту холодную зиму очень важно тепло не только внешнее, но и душевное", – сказал протоиерей Православной Церкви Украины.

Не пугать детей розгами: откуда взялись "насильственные наклонности" у Николая

Часто дети, которые могут быть непослушными или провиниться, слышат от родителей, что получат от Николая не подарки, а розгу. С такими мыслями страха многие даже засыпают в ночь на 19 декабря. Поэтому священник ПЦУ отметил, что против того, чтобы родители пугали детей розгами.

Дети очень закрываются, когда слышат об определенных наказаниях. Поэтому хотел бы обратить внимание родителей, чтобы они не пугали детей розгами. Не нужно их пугать насилием. Надо поступать так, чтобы ребенок ожидал этот праздник Николая, чувствуя любовь и заботу родителей каждый день, а в этот день особенно,

– подчеркнул он.

К тому же так называемый выбор "розга или подарок" от Святого Николая тоже является влиянием советской власти по аналогии с Дедом Морозом, который может наказывать и может вознаграждать.

Как можно по-новому праздновать Новый год без Деда Мороза

Несмотря на культурное и национальное сознание, для многих украинцев празднование Нового года с елкой и Дедом Морозом стало традицией. В этом контексте Омелян посоветовал просто разграничить два праздника.

Добро следует идентифицировать с праздником Николая. А что касается Нового года, то можно детей научить благодарить за то, что они прожили год. Это такой и итог, и начало старта. Таким образом, мы поможем детям быть благодарными и уметь планировать: ставить новые цели на следующий год. И тогда уже можно будет постепенно отказаться от идентификации Деда Мороза и Николая,

– посоветовал он.

Священник убежден, что этот процесс должен проходить постепенно. Ведь нельзя моментально все взять и искоренить.

Подводя итог, заметим, что праздник Николая – это в первую очередь не только подарки, а понимание того, чем особенный этот день и какое значение он имеет для нашей культуры. Следовательно, только святой, взлелеянный украинцами и христианскими традициями, сможет принести мир, благосостояние и процветание нашей несокрушимой стране.

Сегодня все украинцы искренне мечтают, чтобы "под подушку" от Николая и ВСУ мы одержали желанную победу в войне. Верим, что наше желание обязательно сбудется!

Автор – Дарья Хамина.