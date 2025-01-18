Известно, что недавно эта собака родила, но почти все ее дети умерли. Считалось, что выжил лишь один малыш. Его зоозащитники принесли в клинику, передает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Заботливая мама спасает своих щенков

Впрочем, оказалось, что выжить удалось еще одному щенку. Его собака принесла к дверям клиники. Состояние животного было очень плохое. Малыша положили в реанимацию. Все это время мать ни на минуту не отходила от него.

Мама спасает своего малыша, который умирает: смотрите видео

Сейчас обоих щенков еще лечат. Материнского молока не хватает, поэтому врачи подкармливают их обычной пищей.

К слову, в Боярке Киевской области жестоко убили бездомную собаку на детской площадке.