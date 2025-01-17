Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Национального антарктического научного центра.

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Что известно о новом потомстве

Украинские полярники рассказали, что гнезда чаек расположены как раз возле самой станции. Фото новорожденных малышей, вылупляющихся из пестрых яиц, очаровали сеть.

На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", сейчас подрастают четверо птенцов. Также ожидается пополнение еще у двух пар чаек,

– рассказал в заметке биолог 29-й УАЭ Сергей Ермоленко.

Сеть очаровали малыши чаек чаек, которые родились возле "Вернадского" / Фото из фейсбука Национального антарктического научного центра

Украинский ученый отметил, что обычно чайки откладывают 2 – 3 яйца. Первые дни малыши проводят в гнезде, а потом оставляют его, но держатся рядом. Растут чайки быстро и где-то за месяц почти достигают размера родителей.

Интересно! Полярники "Вернадского" отмечают, что чаек называют главными садоводами Антарктиды, ведь для построения гнезд они используют ключевые виды местных растений. Птицы целенаправленно собирают их и переносят на значительные расстояния, таким образом распространяя, отметили исследователи.