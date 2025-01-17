Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

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Що відомо про нове потомство

Українські полярники розповіли, що гнізда мартинів розташовані якраз біля самої станції. Фото новонароджених малюків, що вилуплюються з рябих яєць, замилували мережу.

На острові Галіндез, де розташований "Вернадський", зараз підростають четверо пташенят. Також очікується поповнення ще у двох пар мартинів,

– розповів у дописі біолог 29-ї УАЕ Сергій Єрмоленко.

Мережу зачарували малюки мартинів, які народились біля "Вернадського" / Фото з фейсбуку Національного антарктичного наукового центру

Український науковець зазначив, що зазвичай мартини відкладають 2 – 3 яйця. Перші дні малята проводять в гнізді, а потім залишають його, але тримаються поруч. Ростуть мартини швидко і десь за місяць майже сягають розміру батьків.

Цікаво! Полярники "Вернадського" наголошують, що мартинів називають головними садівниками Антарктиди, адже для побудови гнізд вони використовують ключові види місцевих рослин. Птахи цілеспрямовано збирають їх та переносять на значні відстані, у такий спосіб поширюючи, зазначили дослідники.