Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Guangming Daily.

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Цікаву знахідку виявили під час перевірки пасажирів. Митниці помітили, що одна з них виглядала переляканою, нервувала та поспішала, щоб якнайшвидше пройти огляд. Тоді її попросили пройти в кімнату для додаткової перевірки.

Під час огляду з'ясувалось, що в топі були два пітони, загорнути у бавовняні шкарпетки. Ще 6 особин знайшли в трьох інших жінок. Їх затримали.



Королівський пітон / Фото Guangming Daily

На допиті китаянки розповіли, що дехто їм доручив ввезти змій в країну, за що їм мали заплатити. Назвати замовника затримані відмовились.

Довідка. Жінки перевозили королівських пітонів. Їхній вид перебуває під загрозою зникнення та занесений до додатка II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори.