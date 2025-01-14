Користувачі соцмереж швидко підхопили відповідь Володимира Зеленського та створили чимало мемів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про скандал

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону через зупинку транзиту російського газу через Україну. Словацький прем'єр бідкається, що таке рішення "завдає значної шкоди" Україні, Словаччині та Євросоюзу.

У відповідь президент Зеленський запросив словацького прем'єра до Києва. Очевидно, він не збирається їхати "на зустріч поблизу українсько-словацького кордону".

Реакція соцмереж

Українцям у мережі сподобалася відповідь Зеленського. Вони кажуть, що український президент показав, як можна принизити людину без жодного лайливого слова.



Зеленський показав, як принизити людину без жодного лайливого слова / Фото із соцмереж



Як у соцмережах бачать цю ситуацію / Фото "Міністр культури"



Яким може бути розвиток подій / Фото із соцмереж

Українці також трошки б відкорегували відповідь президента Зеленського. Так, Євген Прокопишин написав, що Зеленський міг до свого запрошення в Київ додати "до мене на поклін, ти ж любиш таке".



Українці жартують про відповідь Зеленського Фіцо / Фото Євгенія Прокопишина



Як у соцмережах бачать цю ситуацію / Фото Goni



Новий вид головного болю / Фото із соцмереж



Такого розвитку подій не очікував ніхто / Фото Goni