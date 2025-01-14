Пользователи соцсетей быстро подхватили ответ Владимира Зеленского и создали немало мемов. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о скандале

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы из-за остановки транзита российского газа через Украину. Словацкий премьер жалуется, что такое решение "наносит значительный ущерб" Украине, Словакии и Евросоюзу.

В ответ президент Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев. Очевидно, он не собирается ехать "на встречу вблизи украинско-словацкой границы".

Реакция соцсетей

Украинцам в сети понравился ответ Зеленского. Они говорят, что украинский президент показал, как можно унизить человека без единого бранного слова.

Зеленский показал, как унизить человека без единого бранного слова
Зеленский показал, как унизить человека без всякого бранного слова / Фото из соцсетей

Как в соцсетях видят эту ситуацию
Как в соцсетях видят эту ситуацию / Фото "Министр культуры"

Каким может быть развитие событий
Каким может быть развитие событий / Фото из соцсетей

Украинцы также немножко бы откорректировали ответ президента Зеленского. Так, Евгений Прокопишин написал, что Зеленский мог к своему приглашению в Киев добавить "ко мне на поклон, ты же любишь такое".

Украинцы шутят об ответе Зеленского Фицо Фицо
Украинцы шутят об ответе Зеленского Фицо / Фото Евгения Прокопишина

Как в соцсетях видят эту ситуацию
Как в соцсетях видят эту ситуацию / Фото Goni

Новый вид головной боли
Новый вид головной боли / Фото из соцсетей

Такого развития событий не ожидал никто
Такого развития событий не ожидал никто / Фото Goni