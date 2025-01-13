Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Роберта Фицо. Отмечается, что Словакия теряет 500 миллионов евро в год из-за прекращения транзита газа.

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Роберт Фицо пригласил Зеленского на переговоры

Роберт Фицо заявил, что встреча может состояться "желательно как можно скорее" на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Господин президент, ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и другие потребители наносят значительный ущерб самой же Украине, Словакии и другим членам Евросоюза,

– обратился премьер-министр к Зеленскому.

По его словам, встреча политиков создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.

Фицо стремится обсудить возможные технические решения с учетом окончания контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года и влияние прекращения транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и на развитие двусторонних словацко-украинских отношений.

Отдельно премьер-министр Словакии подчеркнул, что не будет реагировать на заявления Зеленского во избежание дальнейшей эскалации напряженности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина предлагала свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо отказался. По его словам, словацкий премьер "сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл".