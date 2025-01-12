Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ – TREND.sk и Denník N.

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Фицо набросился на Украину с новыми угрозами

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Словакию. Сейчас правительство страны пытается найти пути к восстановлению поставок. Более того, 9 января Робер Фицо и министр экономики Словакии Дениса Сакова договорились с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном о создании специальной группы на уровне ЕС, главной задачей которой будет восстановление транзита российского газа через Украину. Впрочем, Украина сообщила, что не будет участвовать в работе этой группы.

После этого Фицо набросился с новыми угрозами. Так, словацкий премьер заявил, что в ответ будет принимать другие меры. Среди них – прекращение поставок регуляторной электроэнергии в Украину, прекращение гуманитарной помощи или даже наложение вето на дальнейшую помощь нашей стране.

Если Зеленский решил нанести вред Словакии и ЕС, потому что считает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине на территории ЕС,

– заявил Фицо.

Ранее словацкий премьер также открыто начал оскорблять президента Украины. Так, Фицо назвал Владимира Зеленского "нищим" и "шантажистом", который "ходит по Европе, выпрашивая у других денег".

В то же время критику в свой адрес Фицо решительно опровергает. Так, он отверг обвинения в том, что якобы пытается "решить кризис с помощью Москвы", заявив в ответ, что это "крайне смешно и интересно".