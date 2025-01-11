Пеллегрини говорит, что при текущих обстоятельствах его поездка в Украину "не является вариантом". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

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Что говорит Пеллегрини о поездке в Украину

Словацкий президент заявил, что отказавшись от транзита газа в Словакию, украинское правительство и президент вызвали фундаментальную угрозу энергетической безопасности страны.

Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается, – сообщил в эфире STVR Пеллегрини.

Он также добавил, что, когда украинский парламент принимает закон о запрете транспортировки нефти в Словакию, несмотря на действующие контракты, о его поездке в Украину пока "не может быть и речи".

Отметим, что в декабре президент Словакии рассматривал возможность визита в Украину. Однако тогда Пеллегрини заявил, что окончательное решение будет зависеть от результатов переговоров по транзиту газа.