Сообщает 24 Канал со ссылкой на Správy RTVS. Пеллегрини отметил, что возможность визита будет переоценена в следующем году.

Смотрите также Словакия хочет стать площадкой для второго Саммита мира

Когда президент Словакии может посетить Украину

В интервью словацкому агентству Пеллегрини отметил, что вопрос энергетической безопасности является важной составляющей в отношениях между Украиной и Словакией.

Он также добавил, что ждет завершения переговоров по газовому транзиту для Словакии и других важных вопросов.

Кроме того, Пеллегрини заметил, что будет следить за ходом войны России против Украины в ближайшие недели и месяцы.

Тогда, следующем году, мы переоценим возможность моего визита в Украину,

– заявил президент.

Что известно о предыдущих встречах Пеллегрини и Зеленского

Отмечается, что с момента вступления в должность Пеллегрини уже дважды встречался с президентом Владимиром Зеленским, хотя ни одна из этих встреч не состоялась на территории Украины.

Сообщается, что лидеры провели двусторонние переговоры, обсудив общие вызовы, в частности энергетическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

Учитывая зависимость Словакии от транзита российского газа через Украину, президент этой страны подчеркнул, что стабильность в этой сфере является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.