Повідомляє 24 Канал з посиланням на Správy RTVS. Пеллегріні зазначив, що можливість візиту буде переоцінена наступного року.

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Коли президент Словаччини може відвідати Україну

У інтерв'ю словацькому агентству Пеллегріні зазначив, що питання енергетичної безпеки є важливою складовою у відносинах між Україною та Словаччиною.

Він також додав, що чекає на завершення переговорів щодо газового транзиту для Словаччини та інших важливих питань.

Крім того, Пеллегріні зауважив, що слідкуватиме за перебігом війни Росії проти України в найближчі тижні та місяці.

Тоді, наступного року, ми переоцінимо можливість мого візиту до України,

– заявив президент.

Що відомо про попередні зустрічі Пеллегріні та Зеленського

Відзначається, що з моменту вступу на посаду Пеллегріні вже двічі зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, хоча жодна з цих зустрічей не відбулася на території України.

Повідомляється, що лідери провели двосторонні переговори, обговоривши спільні виклики, зокрема енергетичну співпрацю та безпекову ситуацію в регіоні.

Зважаючи на залежність Словаччини від транзиту російського газу через Україну, президент цієї країни підкреслив, що стабільність у цій сфері є основою для подальшого розвитку двосторонніх відносин.