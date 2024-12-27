Сообщает 24 Канал со ссылкой на STVR. Бланар отметил, что дальнейшие мирные переговоры должны включать участие всех сторон, в том числе и России.

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Как Словакия хочет помочь с мирными переговорами

Бланар отметил, что словацкая дипломатия, "готова активно способствовать мирному процессу между Россией и Украиной".

По его словам, Словакия последовательно поддерживает мирные решения и поддерживает любые мирные инициативы.

Именно поэтому в этом году я также присутствовал на мирном саммите в Швейцарии. Все участники согласились с тем, за что выступает наше правительство, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, а значит, и России,

– пояснил Бланар.

Он отметил, что подготовка ко второму саммиту будет проходить на нескольких уровнях. Как отметил вещатель, Словакия уже неоднократно предлагала свою площадку для проведения подобных переговоров.

"В этом контексте мы рассматриваем заявление российского президента, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал для скорейшего окончания этой войны, кровопролития и разрушений", – уточнил словацкий министр.

Бланар отметил, что словацкое правительство проинформировало украинских партнеров о такой возможности во время совместной межправительственной встречи, которая состоялась в Ужгороде в начале октября.

Напомним, что накануне Владимир Путин рассказал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Словакию как место для переговоров между Россией и Украиной. Глава Кремля заявил, что не против такого решения.