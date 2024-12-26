Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. 22 декабря словацкий премьер словацкий премьер встретился с президентом России в Москве.

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Фицо предложил Словакию как площадку для переговоров

Путин заявил, что премьер Словакии Фицо во время их встречи "главным образом говорил о мирном регулировании в Украине".

Также президент страны-агрессора добавил, что Словакия выразила готовность предоставить "площадку для переговоров России и Украины".

В то же время, по словам Путина, Россия не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой с Украиной.

К слову, 22 декабря словацкий премьер Роберт Фицо отправился в Москву, где обсудил с российским диктатором транзит газа в страну, а также войну России против Украины. Словацкий премьер добавил, что планирует "стандартизировать" отношения со страной-агрессором.

Комментируя визит главы словацкого правительства в Москву, Владимир Зеленский отметил, что ключевая цель Фицо – вести дела с Россией. По словам президента Украины, премьер Словакии не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью, а наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.