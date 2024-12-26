Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 22 грудня словацький прем'єр зустрівся з президентом Росії у Москві.

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Фіцо запропонував Словаччину як майданчик для переговорів

Путін заявив, що прем'єр Словаччини Фіцо під час їхньої зустрічі "головним чином говорив про мирне регулювання в Україні".

Також президент країни-агресорки додав, що Словаччина висловила готовність надати "майданчик для переговорів Росії та України".

Водночас, за словами Путіна, Росія не проти того, щоб Словаччина була переговорним майданчиком з Україною.

До слова, 22 грудня словацький прем'єр Роберт Фіцо вирушив до Москви, де обговорив з російським диктатором транзит газу до країни, а також війну Росії проти України. Словацький прем'єр додав, що планує "стандартизувати" відносини з країною-агресоркою.

Коментуючи візит глави словацького уряду до Москви, Володимир Зеленський зазначив, що ключова мета Фіцо – вести справи з Росією. За словами президента України, прем'єр Словаччини не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю, а навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ і енергоресурси інших партнерів з Європи.