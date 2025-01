Он сделал Фицо встречное предложение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в X.

Президент Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев. Похоже, он не собирается ехать "на встречу возле украинско-словацкой границы".

"Ок. Приезжай в Киев в пятницу (17 января – 24 Канал)", – написал президент Украины.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025