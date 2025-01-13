Він зробив Фіцо зустрічну пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського в X.

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Зеленський запросив Фіцо до Києва

Президент Зеленський запросив словацького прем'єра до Києва. Схоже, він не збирається їхати "на зустріч поблизу українсько-словацького кордону".

"Ок. Приїжджай до Києва у п'ятницю (17 січня – 24 Канал)", – написав президент України.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025

Нагадаємо, що Фіцо запросив Зеленського на зустріч через зупинки транзиту російського газу через Україну.

Словацький прем'єр бідкається, що таке рішення "завдає значної шкоди" Україні, Словаччині та Євросоюзу.

Саме тому він вимагає зустрітися "якомога швидше". При цьому політик додав, що не реагуватиме на заяви Зеленського, аби "уникнути подальшої ескалації напруженості".