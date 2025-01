Він зробив Фіцо зустрічну пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського в X.

Президент Зеленський запросив словацького прем'єра до Києва. Схоже, він не збирається їхати "на зустріч поблизу українсько-словацького кордону".

"Ок. Приїжджай до Києва у п'ятницю (17 січня – 24 Канал)", – написав президент України.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025