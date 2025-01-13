Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слово Роберта Фіцо в ефірі політичного шоу на словацькому телеканалі ta3.

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Що відомо про заяву Фіцо щодо політичної кризи

Так, під час ефіру Роберт Фіцо встановив своїм партнерам по коаліції строгий дедлайн для виходу з нинішнього глухого кута – до березня. Прем'єр наказав їм розібратися. "Або ми потрапимо в пекло", – заявив Фіцо.

Якщо Словацька національна партія і "Голос" не забезпечать функціонування парламенту ... єдиним рішенням для цієї країни будуть дострокові парламентські вибори,

– попередив він.

Так, політична криза у Словаччині виникла через вихід трьох депутатів від Словацької національної партії зі своєї фракції через внутрішні суперечки. Таким чином уряд Фіцо працює з мінімальною більшістю і має проблеми з проведенням законів через палату. У листопаді Фіцо визнав, що дострокові вибори можуть неминуче відбутися.

У грудні 2024 року ще чотири депутати від партії "Голос" почали бунтувати зокрема, через зв'язки уряду Фіцо з Росією.

Міхал Шимечка, лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", заявив, що візит Фіцо до Москви був маневром, щоб приховати власні проблеми в коаліції.