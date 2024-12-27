Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 22 грудня відвідав Росію, де зустрівся із диктатором Владіміром Путіним. На думку західних аналітиків, Кремль намагається розвивати відносини з окремими країнами НАТО, щоб ослабити підтримку України. У Словаччині категорично засуджують дружні відносини Фіцо з Путіним. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Aktuality.sk.

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Прокуратура розгляне візит Фіцо до Москви

Представники асоціації "Мир Україні" заявляють, що Роберт Фіцо "зустрічався з ворогом" і просять Генеральну прокуратуру детально розглянути цей візит до Москви.

Асоціація наголошує, що словацький прем'єр продовжує підтримувати дружні стосунки з Владіміром Путіним, якого потрібно арештувати за міжнародним ордером.

Правоохоронці обіцяють розглянути запит активістів про довгострокові дії Роберта Фіцо "у зв'язку з його ставленням до Росії".

Предметна ініціатива громадського об'єднання передана до генеральної прокуратури Словацької Республіки. Вона буде розглянута відповідно до закону,

– сказала речниця Генеральної прокуратури Яна Текельова.

Словаки протестують проти дружніх стосунків Фіцо з Путіним

Жителі Словаччини не бажають, щоб їхній прем'єр-міністр співпрацював з російським диктатором від їхнього імені. 23 грудня вони провели мітинг, на який вийшли колишні прем'єр-міністри, міністри, лідери опозиції, дисиденти і митці.

Для чого Фіцо їздив до Росії

Як стало відомо журналістам, Роберт Фіцо поїхав до Росії після візиту до президента Сербії Александра Вучича. У Москві прем’єр-міністр Словаччини хотів обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу через свою територію.

Фіцо раніше намагався переконати Україну не зупиняти транзит. Він говорив, що транзит газу є корисним для обох країн, адже Словаччина буде платити збори. Але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна має стратегічну мету позбавити Росію можливості фінансувати війну продажем газу в інші країни.

Реакція України на візит Роберта Фіцо в Москву

На поїздку словацького прем'єра до Росії відреагував Володимир Зеленський. Президент зауважив, що Фіцо та Путін не робили спільних заяв. Отже, політики не можуть афішувати про свою розмову та бояться осуду. Також Зеленський додав, що Роберт Фіцо не планує спільно з Європою працювати над енергетичною незалежністю, а навпаки допомагає Путіну.