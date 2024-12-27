Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря посетил Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. По мнению западных аналитиков, Кремль пытается развивать отношения с отдельными странами НАТО, чтобы ослабить поддержку Украины. В Словакии категорически осуждают дружеские отношения Фицо с Путиным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Aktuality.sk.

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Прокуратура рассмотрит визит Фицо в Москву

Представители ассоциации "Мир Украине" заявляют, что Роберт Фицо "встречался с врагом" и просят Генеральную прокуратуру детально рассмотреть этот визит в Москву.

Ассоциация отмечает, что словацкий премьер продолжает поддерживать дружеские отношения с Владимиром Путиным, которого нужно арестовать по международному ордеру.

Правоохранители обещают рассмотреть запрос активистов о долгосрочных действиях Роберта Фицо "в связи с его отношением к России".

Предметная инициатива общественного объединения передана в генеральную прокуратуру Словацкой Республики. Она будет рассмотрена в соответствии с законом,

– сказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Яна Текелева.

Словаки протестуют против дружеских отношений Фицо с Путиным

Жители Словакии не желают, чтобы их премьер-министр сотрудничал с российским диктатором от их имени. 23 декабря они провели митинг, на который вышли бывшие премьер-министры, министры, лидеры оппозиции, диссиденты и художники.

Для чего Фицо ездил в Россию

Как стало известно журналистам, Роберт Фицо поехал в Россию после визита к президенту Сербии Александру Вучичу. В Москве премьер-министр Словакии хотел обсудить с Путиным отказ Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию.

Фицо ранее пытался убедить Украину не останавливать транзит. Он говорил, что транзит газа является полезным для обеих стран, ведь Словакия будет платить сборы. Но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина имеет стратегическую цель лишить Россию возможности финансировать войну продажей газа в другие страны.

Реакция Украины на визит Роберта Фицо в Москву

На поездку словацкого премьера в Россию отреагировал Владимир Зеленский. Президент отметил, что Фицо и Путин не делали совместных заявлений. Следовательно, политики не могут афишировать о своем разговоре и боятся осуждения. Также Зеленский добавил, что Роберт Фицо не планирует совместно с Европой работать над энергетической независимостью, а наоборот помогает Путину.