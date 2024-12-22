У Словаччині, зокрема представники опозиції, подібну поїздку Роберта Фіцо розкритикували, назвавши це зрадою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.sk.

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Як реагують у Словаччині на візит Фіцо

Видання пише, що лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав цю поїздку ганьбою для Словаччини та зрадою національних інтересів. За його словами, якби Фіцо був стурбований транзитом газу, то вів би переговори з Києвом, а не робив би свою країну інструментом російської пропаганди.

Водночас своє невдоволення з цього приводу висловив і член президентства PS і колишній глава дипломатії Іван Корчок. На його думку, подібна поїздка словацького високопосадовця стала поворотним моментом у зовнішній політиці Словаччини, й може призвести до загострень відносин з іншими лідерами.

Після провалу в Брюсселі на саміті ЄС, коли ніхто в Євросоюзі не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну, прем'єр-міністр поїхав стояти поруч з російським президентом. Це зрада союзників і Словаччини, це розрив у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату,

– заявив він.

Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Роберт Фіцо погрожував, що припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини може спричинити серйозний конфлікт між країнами, вимагаючи "солідарності" від Києва та звинувачуючи українського президента Володимира Зеленського.