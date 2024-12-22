Про це сказав 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, що прем'єр Словаччини після зустрічі з очільником Кремля може чинити тиск на Україну. До слова, Фіцо погрожує Києву "серйозним конфліктом" у разі припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини.

Читайте також Хабар за підтримку членства в НАТО: Фіцо заявив, що Зеленський пропонував йому гроші

Натяки вже були

Желіховський розповів, що можна припустити 2 варіанти, про що домовляться Фіцо і Путін:

або віднайдуть альтернативні способи постачання енергоносіїв з Росії до Словаччини. Можливо, південними гілками, зокрема, через Сербію;

енергоносіїв з Росії до Словаччини. Можливо, південними гілками, зокрема, через Сербію; або будуть залучені важелі тиску на Україну в контексті того, що Словаччина є країною-членом Європейського Союзу та НАТО.

Вже були натяки на те, що Словаччина може не допустити подальшої європейської інтеграції України. А щодо членства України в Альянсі, то, імовірно, воно стане предметом торгів з Росією, якщо на цьому наполягатиме Дональд Трамп задля припинення активної фази бойових дій,

– зауважив експерт-міжнародник.

Водночас Братислава, на його думку, може і в цьому питанні тиснути на Україну, вчергове активізуючи право вето проти ініціатив Євросоюзу щодо підтримки нашої держави. У такий спосіб відбуватиметься тиск на європейських партнерів з тим, щоб вони потім тиснули на Київ.

Зверніть увагу! Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "знає неофіційно" про те, що прем’єр-міністр Словаччини планує 23 грудня зустрітись з президентом Росії Путіним. Цю інформацію поширили російські ЗМІ, і наразі ані Фіцо, ані Кремль не прокоментували її.

На жаль, одна Словаччина може повністю змінити стан речей, який існує. І може досягати свого шляхом різного роду ультиматумів, шантажу, вимагаючи для себе якихось преференцій, зокрема, щоб знову отримувати енергоносії з Росії,

– підкреслив він.

Не можливо спрогнозувати, коли саме Братислава таку підніжку може поставити Киеву. Як зазначив Желіховський, враховуючи те, що під час головування Польщі в Раді ЄС, Україна має шанс посилено інтегруватися в Європу, то Словаччина в дуеті з Угорщиною здатна блокувати цей процес.

Проте не відомо, наскільки Україна готова до цього. Водночас наше керівництво мало прорахувати такі варіанти розвитку подій.

Має бути потужна комунікація з європейськими партнерами щодо того, аби не допустити вето. Або ж необхідно знайти важелі тиску на Братиславу, а також і Будапешт, щоб надалі проходити етапи, які є для нас важливими в контексті європейської інтеграції,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Нагадаємо, що за даними видання Bloomberg, Володимир Зеленський повідомив Роберту Фіцо на саміті в Брюсселі, що Україна не буде транзитувати російський газ, доки не матиме гарантій, що Москва не отримає "фінансової вигоди під час війни".

Прем'єр Словаччини запропонував Києву "кілька альтернатив", зокрема, таких як зміна власності на газ перед тим, як він потрапить на територію України. Проте Зеленський відкинув ці пропозиції. Водночас Фіцо "розгляне можливість" запровадження відповідних заходів проти України, якщо вона не дозволить транзит газу.