Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського в соцмережі Х. Український президент не забув згадати про те, що Фіцо погрожував Україні з розкішного готелю у В'єтнамі.

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Зеленський різко висловився про Фіцо

Він підкреслив: Фіцо сподівався, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно. І, звісно, жорстоко помилився.

Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого,

– сказав український лідер.

Фіцо намагається перекласти відповідальність за свої помилки на інших. Але його ставка від самого початку була програшною. Словацький прем'єр "зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу й не на здоровий глузд".

Зеленський жорстко висміяв Фіцо: "Добре, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки".

Президент України сподівається, що проблеми через припинення транзиту газу можна подолати. Для цього потрібні подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики Трампа щодо збільшення постачання американського газу до Європи.