Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, опубліковане на Facebook-сторінці Роберта Фіцо. За його словами, якщо ЗМІ не вибачаться перед політиком за поширену інформацію про нібито відпустку у цьому готелі, він подасть на них до суду.

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Де перебував Роберт Фіцо

Роберт Фіцо заявив, що перебував у розкішному готелі в Ханої лише для неформальних переговорів на запрошення в'єтнамської сторони.

Я провів відпустку у В'єтнамі, приблизно дев'ять днів,

– підтвердив прем'єр.

За його словами, він зупинився на курорті, до якого є прямий рейс із Братислави, а тури туди організовують різні словацькі турфірми. Фіцо додав, що в Ханой він вирушив нібито для неформальних зустрічей з в'єтнамськими офіційними особами.

Прем'єр сказав, що транспорт, охорону та місце зустрічі, яким виявився готель, що "є предметом такого величезного інтересу", надала в'єтнамська сторона.

Нагадаємо, на початку січня ЗМІ написали, що у Словаччині протягом аж 2 тижнів не було офіційної інформації про те, де перебуває Роберт Фіцо. Згодом політик опублікував відео, яке було зняте в номері розкішного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої.