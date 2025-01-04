Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Dennik N.
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У Словаччині два тижні не знали, де Фіцо
У виданні звернули увагу на те, що востаннє про те знаходиться Фіцо було відомо ще 22 грудня. Тоді словацький премʼєр був з візитом у Росії, де зустрічався з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.
З того часу в офісі уряду не відповідали на запитання про місцеперебування прем'єра, а також не надавали жодної додаткової інформації про його поїздку до Москви.
Цікаво те, що з 22 грудня Фіцо лише записував відео у соцмережах. Однак з цих роликів було незрозуміло, в якій країні перебуває посадовець.
Фоном більшості відео були засунуті штори, також не було видно вікон чи зображень, за якими можна було б визначити розташування Фіцо.
Серед депутатів коаліції точилися розмови про те, що він міг поїхати на час свят у Дубаї.
Вказується, що останнє відео Фіцо, в якому він критикував Володимира Зеленського, було знято в номері розкішного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої. Місцезнаходження Фіцо встановив один із читачів Dennik N за шторами та старовинним телефоном.
Capella Hanoi – це п'ятизірковий готель з рестораном, нагородженим зіркою Мішлен, що знаходиться у самому центрі Ханою. Редакція видання намагалася зв'язатися з прем'єр-міністром Словаччини і зателефонувала безпосередньо до готелю. Адміністратор з'єднав журналістів з розкішним номером, однак ніхто так і не відповів на дзвінок. Згодом журналістам повідомили, що гість, вочевидь, не в номері, і порадили зателефонувати пізніше.
Відповідно до даних видання, апартаменти, в яких, як вважають, міг зупинитися Фіцо, мають площу 194 квадратних метри і розміщені на останньому поверсі готелю, вартість яких за ніч складає приблизно 5 500 євро. З урахуванням податків ціна зростає до 6 200 євро за ніч.
Проте невідомо, як давно Фіцо перебуває в апартаментах, пишуть у виданні.