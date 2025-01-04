Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

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В Словакии две недели не знали, где Фицо

В издании обратили внимание на то, что последний раз о том, где находится Фицо было известно еще 22 декабря. Тогда словацкий премьер был с визитом в России, где встречался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

С тех пор в офисе правительства не отвечали на вопросы о местонахождении премьера, а также не предоставляли никакой дополнительной информации о его поездке в Москву.

Интересно то, что с 22 декабря Фицо только записывал видео в соцсетях. Однако из этих роликов было непонятно, в какой стране находится чиновник.

Фоном большинства видео были задвинуты шторы, также не было видно окон или изображений, по которым можно было бы определить расположение Фицо.

Среди депутатов коалиции шли разговоры о том, что он мог поехать на время праздников в Дубаи.

Указывается, что последнее видео Фицо, в котором он критиковал Владимира Зеленского, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое. Местонахождение Фицо установил один из читателей Dennik N за шторами и старинным телефоном.

Capella Hanoi – это пятизвездочный отель с рестораном, награжденным звездой Мишлен, находящийся в самом центре Ханоя. Редакция издания пыталась связаться с премьер-министром Словакии и позвонила непосредственно в отель. Администратор соединил журналистов с роскошным номером, однако никто так и не ответил на звонок. Впоследствии журналистам сообщили, что гость, очевидно, не в номере, и посоветовали позвонить позже.

Согласно данным издания, апартаменты, в которых, как считают, мог остановиться Фицо, имеют площадь 194 квадратных метра и размещены на последнем этаже отеля, стоимость которых за ночь составляет примерно 5 500 евро. С учетом налогов цена возрастает до 6 200 евро за ночь.

Однако неизвестно, как давно Фицо находится в апартаментах, пишут в издании.