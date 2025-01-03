Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что российский газ приносил огромные "серые" деньги определенным людям. Сейчас Фицо должен найти путь, как их в дальнейшем "благодарить".

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Скрытые мотивы Фицо по шантажу Украины

Фицо действительно может попытаться нанести вред Украине, но он в этом деле будет без союзника. Вся Европа и даже Виктор Орбан своим молчанием "открестились" от него, ведь позиция Фицо является маргинальной.

Европа продемонстрировала, что есть альтернативные пути получения газа. Здесь не вопрос энергетической или национальной безопасности. Количество российского газа, который идет в Словакию, – это в 4 раза больше, чем сама Словакия потребляет. Это вопрос заработка и экспорта,

– объяснил Саакян.

Однако самое главное – благодаря транзиту российского газа люди, которые стоят за Фицо и являются спонсорами его политической карьеры, получали огромные деньги, которые теперь они могут потерять.

Поэтому Фицо нужно получить хоть какую-то компенсацию, чтобы дать возможность этим людям зарабатывать на чем-то другом и продемонстрировать, что он "бился за их интерес до последнего".

Интересно! Несмотря на угрозы премьера, словацкая компания SEPS заверила, что она продолжит поставлять электроэнергию Украине по условиям действующего контракта.

Он добавил, что угрозами украинским беженцам Фицо делает их заложниками своей политики. Однако это не является сильным рычагом влияния на Украину, ведь граждане могут переехать в другие страны Европы, где получат поддержку.

К слову, политолог из Словакии Александр Дулеба высказал мнение о том, что Украине стоит переждать "истерику" Фицо, который слушает российскую пропаганду.