Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Іrozhlas. SEPS гарантирует трансграничные поставки в стандартном режиме.

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Словакия поддерживает энергосистему Украины

Согласно информации издания, поставки происходят в рамках чрезвычайной помощи. Словацкая компания также обеспечивает стабильную трансграничную передачу электроэнергии через все участки.

Весной 2023 года SEPS продлила контракт с Украиной на 12 месяцев. Это дает возможность поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему. За первые 11 месяцев прошлого года объем экспорта достиг 2,43 тераватт-часа – это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Энергетический аналитик Юзеф Бадида отметил, что искусственное ограничение поставок электроэнергии противоречит европейским и словацким законам.

Бывший министр экономики Словакии Карел Гирман объяснил, что электроэнергию Украине продают частные трейдеры, а не государство. Он предупредил, что прекращение экспорта может повлечь конфликты внутри ЕС.