Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що російський газ приносив шалені "сірі" гроші певним людям. Зараз Фіцо має знайти шлях, як їм надалі "дякувати".

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Приховані мотиви Фіцо щодо шантажу України

Фіцо справді може спробувати завдати шкоди Україні, але він в цій справі буде без союзника. Вся Європа та навіть Віктор Орбан своїм мовчанням "відхрестились" від нього, адже позиція Фіцо є маргінальною.

Європа продемонструвала, що є альтернативні шляхи отримання газу. Тут не питання енергетичної чи національної безпеки. Кількість російського газу, який йде до Словаччини, – це в 4 рази більше, ніж сама Словаччина споживає. Це питання заробітку та експорту,

– пояснив Саакян.

Однак найголовніше – завдяки транзиту російського газу люди, які стоять за Фіцо та є спонсорами його політичної кар'єри, отримували шалені гроші, які тепер вони можуть втратити.

Тому Фіцо потрібно здобути хоч якусь компенсацію, щоб дати можливість цим людям заробляти на чомусь іншому та продемонструвати, що він "бився за їх інтерес до останнього".

Цікаво! Попри погрози прем'єра, словацька компанія SEPS запевнила, що вона продовжить постачати електроенергію Україні за умовами чинного контракту.

Він додав, що погрозами українським біженцям Фіцо робить їх заручниками своєї політики. Однак це не є сильним важелем впливу на Україну, адже громадяни можуть переїхати в інші країни Європи, де отримають підтримку.

До слова, політолог зі Словаччини Олександр Дулеба висловив думку про те, що Україні варто перечекати "істерику" Фіцо, який слухає російську пропаганду.