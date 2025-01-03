Реакція Словаччини на зупинку транзиту

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна втрачає щорічно пів мільярда євро доходів від цього транзиту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Dennik N.

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Водночас припинення транзиту російського газу через Україну не створює ризиків для словацьких домогосподарств.

7 січня представники словацького уряду зустрінуться з делегаціями України та ЄС. Після цього прем’єр планує скликати коаліційну раду та засідання уряду.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Від імені Smer я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії та значне скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки.

У новорічній промові прем’єр зазначив, що зупинка транзиту російського газу через Україну, на його думку, матиме значний вплив на країни ЄС, але не зачепить Росію.

Яку допомогу Словаччина давала українцям

Українські біженці у Словаччині отримують прихисток і допомогу, включно з фінансовою підтримкою.

У 2024 році УВКБ ООН надає одноразову виплату на зимові потреби для найбільш вразливих категорій. Сума такої допомоги складає максимум 150 євро на особу та 400 євро на сім'ю.

Зауважте! Грошову допомогу на зимові потреби у Словаччині у 2024 році автоматично отримають лише ті особи, які мали право на фінансову підтримку для вразливих категорій біженців від УВКБ ООН-ЮНІСЕФ та чия присутність у країні була підтверджена УВКБ ООН.

Крім того, ЮНІСЕФ пропонує грошову допомогу, розмір якої залежить від рівня соціальної незахищеності сім’ї.