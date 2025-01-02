Збільшення імпорту електрики
Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина з цифрою у 39%, пише 24 канал з посиланням на дані моніторингу ExPro Electricity.
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Імпорт з цієї країни зріс у чотири рази – до 152 тисячі за мегават-годину.
До списку також увійшли такі країни:
- Словаччина – 23%;
- Румунія – 18%;
- Польща – 14%;
- Молдова – 5%.
Так пік імпорту минулого року припав на червень. Тоді було поставлено сумарно понад 850 тисяч мегават-година. Збільшення поставок електрики зокрема було зумовлено сприятливими цінами на сусідніх ринках електроенергії.
Крім того, у грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 раза. У порівнянні з листопадом – це до понад 430 тисячі мегават-годину.
Цікаво! Водночас експорт минулого року залишився майже на рівні 2023-го – 366 тисячі мегават-годину. А найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 тисячі мегават-годин.