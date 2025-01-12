Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVNOVINY.sk.

Важливо Газова битва: що чекає на газотранспортну систему України після припинення транзиту з Росії

Росія буде постачати газ Словаччині

Роберт Фіцо заявив, що Росія поставлятиме Словаччині газ, як і мовиться у контракті. Попри зупинку транзиту з 1 січня 2025 року, газ надходитиме через альтернативні шляхи – газопровід через Угорщину.

Водночас Фіцо повідомив, що Словаччина має запаси газу та найближчим часом буде забезпечена поставками, однак проблема також полягає і в припиненні транзиту газу через Словаччину до інших країн Західної Європи. Як заявляє словацький прем'єр, це також вплине і на ціни на газ.

Раніше Фіцо повідомив, що Путін пообіцяв Словаччині пошук "альтернативних шляхів поставок" законтрактованого газу після завершення транзиту через Україну. Так, Словаччина має газопровідне сполучення з усіма сусідніми країнами. Тому природний газ можна транспортувати з будь-якого напрямку. Переважним альтернативним транспортним маршрутом у зимовий сезон є газопровід з Німеччини через Австрію чи Чехію з достатньою вільною або вже зарезервованою транспортною потужністю.

Отримувати газ Словаччина може і з "Турецького потоку" через Болгарію, Сербію та Угорщину. Є сполучення і з Італією через Хорватію, найменш імовірним виглядає транзит газу з Польщі через високу ціну.

Нині словацький прем'єр також кинувся на Україну з погрозами. Так, Фіцо погрожує ветувати допомогу Україні, а також припинити постачання регуляторної електроенергії в Україну та гуманітарної допомоги.