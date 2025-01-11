Обіцянку поновити постачання газу там Фіцо й особисто Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SITA.

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Звідки Словаччина може постачати газ

За словами Роберта Фіцо "Газпром" запевнив його, що доставлятиме газ іншим шляхом в обхід України.

Опозиція ж критикує його за те, що він не домовився про диверсифікацію поставок газу.

Фіцо також сказав, що обіцянку отримати газ він отримав зокрема від Путіна.

Я говорив з Путіним про контракт між нами і "Газпромом", в якому сказано, що вони повинні якось постачати нам газ,

– заявив Фіцо.

Slovak Gas Industry (SPP) гарантує своїм клієнтам безперервне постачання газу. Компанія вже підписала контракти з BP, ExxonMobil, Shell, ENI та RWE. Голова компанії Войтех Ференц каже, що Словаччина зможе відмовитися від російського газу з території України.

Словаччина має газопровідне сполучення з усіма своїми сусідами. Таким чином, природний газ можна транспортувати з будь-якого напрямку. Переважним альтернативним транспортним маршрутом у зимовий сезон є газопровід з Німеччини через Австрію чи Чехію з достатньою вільною або вже зарезервованою транспортною потужністю.

Отримувати газ Словаччина може і з "Турецького потоку" через Болгарію, Сербію та Угорщину. Є сполучення і з Італією через Хорватію, найменш імовірним виглядає транзит газу з Польщі через високу ціну.

Словаччина також наповнила свої газові сховища. Газу повинно вистачати для її споживання.

Проблема для Словаччини лише у тому, що всі альтернативні Україні шляхи будуть дорожчі. Компанія передбачає, що заплатить на 90 мільйонів євро більше цього року. А у разі холодної зими, мовляв, можливий дефіцит газу у всьому ЄС.

Нагадаємо, Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії в Україну. Однак словацький державний оператор SEPS продовжить постачати електроенергію в Україну, незважаючи на погрози прем'єр-міністра.