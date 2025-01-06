Чи припинить Словаччина електроенергію в Україні

Штучне обмеження поставок електроенергії зі Словаччини за кордон може порушити європейське та словацьке законодавство, передає 24 Канал з посиланням на видання iRozhlas.

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Відтак словацька державна компанія-оператор SEPS забезпечуватиме надалі постачання електроенергії в Україну.

Колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман раніше заявляв, що електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава. Він стверджував, що в разі припинення поставок електроенергії в Україну Словаччина виявиться втягнутою в конфлікт усередині ЄС,

– пояснюють у виданні.

Ще навесні 2024 року SEPS продовжив на 12 місяців контракт. Відповідно до нього Словаччина зобов'язується постачати Україні до 150 мегаватів електроенергії в рамках надзвичайної допомоги.

Зверніть увагу! За перші 11 місяців 2024 року чистий експорт електроенергії в напрямку зі Словаччини до України сягнув 2,43 терават-години, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.