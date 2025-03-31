Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що в статті мовиться про вибори після припинення вогню.

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Питання виборів

Богданов зазначив, що є нюанси, через які вибори влітку в Україні неможливі.Припинення вогню не означає, що Україна побіжить скасовувати воєнний стан. Як мінімум треба переконатись, що росіяни його не порушують. У травні воєнний стан буде подовжений, він діятиме ще 90 днів.

Після того можна рахувати 60 днів виборчого процесу, й це означатиме, що вибори будуть у жовтні. До речі, в адміністрації Трампа зазначили, що вони очікують перемир'я не з 20 квітня, а з 30 квітня. Це вже дещо зміщує планувальні нормативи,

– зауважив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Він додав, якщо хтось теоретично й отримав указівку готуватись, це не означає, що хтось серйозно вірить у припинення вогню.

Спершу реальне перемир'я

За словами спеціаліста зі стратегічних комунікацій, матеріал у виданні – це просто фантазія з голови якогось українського чиновника чи журналістів. Вибори влітку в Україні навіть теоретично неможливі.

Ніхто не вірить, що росіяни взагалі дотримуватимуться перемир'я. Ніхто в здоровому глузді не повірить росіянам. Хіба якісь колаборанти будуть проштовхувати, що Україна має скасувати воєнний стан, навіть якщо ми досягнемо якогось перемир'я, але хто буде його контролювати досі невідомо.