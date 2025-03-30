Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Economist.

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Коли в Україні можливі вибори

За словами видання, ще два місяці тому вважалося, що Володимир Зеленський був налаштований проти проведення виборів. Однак зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі, яка закінчилася суперечкою, підвищила рейтинг президента.

Зараз йде серйозна підготовка до того, щоб Зеленський вдруге постав перед виборцями, і досить скоро,

– зазначили журналісти.

За даними урядових джерел, минулого тижня Володимир Зеленський скликав зустріч, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, як вважають американці, вони зможуть запровадити до кінця квітня, а саме до Великодня.

У The Economist додали, що перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня – це крайній термін парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. Саме скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для початку виборчого процесу.

Довідка. Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (частини 1 статті 19) в умовах обмежень, пов'язаних з війною, забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АРК та органів місцевого самоврядування.

Джерела видання розходяться щодо точних термінів, але більшість каже, що Зеленський націлений на проведення виборів вже влітку. Зазначається, що закон вимагає щонайменше 60 днів для передвиборчої кампанії, тому найранішою можливістю може бути початок липня.

Нагадаємо, раніше президент вже неодноразово наголошував, що проведення виборів під час війни неможливе через безпекові ризики, зокрема для громадян та організації процесу голосування.