Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

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Когда в Украине возможны выборы

По словам издания, еще два месяца назад считалось, что Владимир Зеленский был настроен против проведения выборов. Однако встреча с Дональдом Трампом в Белом доме, которая закончилась спором, повысила рейтинг президента.

Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский во второй раз предстал перед избирателями, и достаточно скоро,

– отметили журналисты.

По данным правительственных источников, на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал встречу, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, как считают американцы, они смогут ввести до конца апреля, а именно до Пасхи.

В The Economist добавили, что первое подтверждение может появиться накануне или 5 мая – это крайний срок парламентского голосования по продлению военного положения, которое заканчивается 8 мая. Именно отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса.

Справка. В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" (части 1 статьи 19) в условиях ограничений, связанных с войной, запрещается проведение выборов Президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины, Верховную Раду АРК и органы местного самоуправления.

Источники издания расходятся относительно точных сроков, но большинство говорит, что Зеленский нацелен на проведение выборов уже летом. Отмечается, что закон требует не менее 60 дней для предвыборной кампании, поэтому самой ранней возможностью может быть начало июля.

Напомним, ранее президент уже неоднократно подчеркивал, что проведение выборов во время войны невозможно из-за рисков безопасности, в частности для граждан и организации процесса голосования.