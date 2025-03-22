Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Віткоффа в інтервʼю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону.

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Віткофф про вибори президента в Україні

Віткофф висловив переконання, що вибори в Україні будуть проведені.

"Так, вони будуть. Вони на це погодилися. В Україні будуть вибори. І я погоджуюся з тобою, я думаю, Зеленський робить усе можливе", – сказав він.

Також спецпосланець підкреслив, що президент України опинився в надзвичайно складній ситуації та протистоїть ядерній державі з населенням у чотири рази більшим.

За словами спецпосланця, зараз найкращий момент для досягнення угоди. "Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає", – заявив Віткофф.

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Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 25 лютого підтримала постанову №13041 "Про демократію", зокрема й про підтримку легітимності чинного президента України Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 268 народних обранців.