Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Що відомо про постанову

З другої спроби Верховна Рада проголосувала 25 лютого за постанову №13041 "Про демократію" та підтримку Зеленського і майбутні вибори в умовах сталого миру. Юридична назва документа – "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ".

Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів.

Як голосували за постанову про демократію / Фото Ярослава Железняка