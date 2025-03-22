Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Стіва Віткоффа в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону.

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Зустріч Трампа і Путіна

Спецпосланець Трампа висловився щодо можливої зустрічі президентів США та Росії.

Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі кілька місяців,

– зазначив Віткофф.

Прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін і Трамп не обговорювали можливості особистої зустрічі, але не відкинув, що вона може відбутися в Саудівській Аравії.

Віткофф також вказав, що зустріч у Джидді не виключена.

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Нагадаємо, що 18 березня Путін і Трамп провели телефонну розмову, на якій обговорювали питання війни в Україні. Ця розмова відбулася через тиждень після того, як у Саудівській Аравії делегації США та України домовилися про 30-денне припинення вогню.