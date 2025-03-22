Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Стива Уиткоффа в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону.

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Встреча Трампа и Путина

Спецпосланник Трампа высказался о возможной встрече президентов США и России.

Я думаю, что встреча состоится в ближайшие несколько месяцев,

– отметил Уиткофф.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали возможности личной встречи, но не исключил, что она может состояться в Саудовской Аравии.

Уиткофф также указал, что встреча в Джидде не исключена.

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Напомним, что 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, на котором обсуждали вопрос войны в Украине. Этот разговор состоялся через неделю после того, как в Саудовской Аравии делегации США и Украины договорились о 30-дневном прекращении огня.