Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спеціального посланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону.

Читайте також Я ніколи цього не казав, – Зеленський про обговорення щодо нейтралітету України

Віткофф про вступ України до НАТО

Спецпосланець Трампа заявив, що, на його думку, Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак, "фактично визнали" неможливість вступу України до НАТО найближчим часом.

Водночас Віткофф заявив, що тривають обговорення щодо можливого поширення на Україну принципу колективної оборони, який передбачає 5 стаття договору Північноатлантичного Альянсу.

Спецпосланець зазначив, що питання надання такого захисту з боку США чи європейських країн залишається предметом дискусії.

Чи може Україна мати це в певному відношенні від Сполучених Штатів чи європейських країн, не бувши членом НАТО. І, я думаю, що це відкрите (питання – 24 Канал) для дискусії,

– заявив Стів Віткофф.

Зауважимо, Володимир Зеленський вже неодноразово заявляв, що вступ до НАТО є найкращою гарантією безпеки для України. Констатував, США не підтримують приєднання нашої держави до Альянсу. Український лідер наголошував, що знімати цю тему з перемовин – великий подарунок Росії.