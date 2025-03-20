Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію українського президента та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере за підсумками переговорів у четвер, 20 березня.

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Чи готова Україна до нейтралітету

Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не ставила питання нейтралітету, його з самого початку порушували росіяни.

Я ніколи не казав, що готовий обговорювати нейтралітет України. Це рускі ставили це питання, коли вони прийшли до нас з ультиматумом. Перший ультиматум, який був, в документі було написано, що вони вимагали від нас зменшення української армії, нейтралітет, мається на увазі, безблоковість будь-яка загалом,

– заявив він.

За його словами, найдешевшою гарантією безпеки буде членство України в НАТО, хоч проти цього нині й виступають США. На його думку, подібна позиція Вашингтону є неправильною, він назвав це "подарунком росіянам".

Нагадаємо, ще у лютому під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський наголосив, що не зніме членство України в НАТО зі столу переговорів.